«Т Плюс» подарила Перми инклюзивную детскую площадку

11:58 | 15.08.2018

В парке им. Миндовского в Индустриальном районе Перми открылась новая игровая площадка, оборудованная специально для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это первое инклюзивное пространство для особенных детей в столице Прикамья. Инициатива была реализована Пермским филиалом ПАО «Т Плюс» совместно с общественной организацией «Территория семьи», ставшей одним из вдохновителей проекта «Территория тепла».



Все компоненты игрового пространства, включая прорезиненное покрытие, приспособлены для удобства детей, которые могут передвигаться только на инвалидных колясках. Домик с пандусами, качели-«гнездо», баскетбольное кольцо, расположенное на определенной высоте, — все рассчитано для комфортного пребывания детей на свежем воздухе. Несколько подопечных благотворительного фонда «Дедморозим» смогли в числе первых убедиться в удобстве новой площадки — ведь именно на таких ребят в первую очередь и рассчитано инклюзивное пространство.



«Это первый для нас проект по созданию комфортных условий для особенных деток. Надеемся, что этот опыт будет удачным и мы сможем в дальнейшем поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается», — пояснил директор Пермского филиала «Т Плюс» Антон Трифонов.



Пермский филиал Группы «Т Плюс» участвует в инициативах по поддержке детей в сложных жизненных ситуациях и с особенностями развития. Энергетики активно сотрудничают с городскими благотворительными организациями и всегда готовы к новым общественно полезным проектам.