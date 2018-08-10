Пермяки старшего поколения соревновались в гонках на «драконах»

11:50 | 15.08.2018

На Мотовилихинском пруду города Перми состоялась вторая регата на Кубок адмиралов, посвященная Дням воинской славы в России. В ней приняли участие граждане «серебряного возраста» — ветераны, активисты ТОСов, представители различных общественных организаций. Соревновались между собой шесть команд, а с берега за каждую из них болели группы поддержки.



Мероприятие началось с торжественного построения команд. Участников приветствовали председатель Совета ветеранов Мотовилихинского района Александр Кукушкин, и. о. председателя Пермского отделения ДОСААФ капитан I ранга Сергей Козарь. Прохождение инструктажа, соблюдение условий безопасности — и вот команды на старте.



Лодка класса «Дракон» получила такое название благодаря своему экзотическому виду: впереди — голова дракона, а хвост — на корме. В экипаже каждой лодки есть рулевой, ведущий лодку, и барабанщик, который задает гребцам ритм. Хорошая физическая подготовка, слаженность и ритмичность в движениях веслами — основные условия успеха в соревнованиях. В двух заплывах определились лидеры, три команды участвовали в финале. I место заняли ветераны УВД Мотовилихинского района (команда «Удод»), им вручили медали адмирала Нахимова и главную награду — Кубок адмиралов. За II место медалями адмирала Ушакова были награждены участники команды «СкиФ», состоящей из общественных активистов. За III место медали адмирала Свиридова получили члены команды «Гарцы» (ТОС «Гарцы»). Стоит отметить, что последняя команда впервые приняла участие в соревнованиях.



— Большинство членов нашей команды в первый раз сегодня плавали на лодках, но это нам не помешало войти в число медалистов. Я люблю заниматься плаванием. На пенсии появилось много свободного времени, занимаю его чем могу. И на пение хожу, и на лечебную гимнастику. Когда предложили посоревноваться на лодках, сразу согласилась. Интересно очень было, мне понравилось, — говорит участница команды «Гарцы» Надежда.



Регата на Кубок адмиралов прошла при поддержке администрации Мотовилихинского района Перми, местного совета ветеранов и партийного проекта «Старшее поколение», региональным координатором которого в Пермском крае является депутат Законодательного собрания Александр Бойченко.



— Проведение таких праздников — это отличный пример активного долголетия людей старшего поколения. Ветераны находятся в хорошей физической форме, организуют свой досуг и привлекают детей и внуков. Тем самым пожилые люди своим примером показывают, что жизнь с выходом на пенсию не заканчивается. Появившееся свободное время всегда можно провести с пользой для тела и души, — отметил Александр Бойченко.



На Мотовилихинском пруду ветераны устроили настоящий праздник. На протяжении всех соревнований на берегу выступали с номерами коллектив ретротанца «Рио-Рита» и ансамбль «Рябинушка».



Напомним, мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Основные задачи проекта: содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В прошлом году задачи партпроекта были расширены за счет содействия развитию современных форм социального и медицинского обслуживания пожилых людей.