В Прикамье заканчивается ремонт Оханской переправы

17:32 | 14.08.2018

Работы по ремонту автомобильной дороги Болгары – Юго-Камский – Крылово – Оханская переправа близятся к завершающей стадии.



Дорожный объект включен в перечень на ремонт в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Заказчик – КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Подрядчик – ООО «АртИнвестГрупп». Стоимость работ – более 48,7 млн руб. На сегодняшний день подрядчик завершил работы по выравниванию существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части, съездов и заездных карманов, ликвидации ямочности и других неровностей методом устройства выравнивающего слоя, устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси.



Фронт работ сейчас определен на существующих остановочных и посадочных площадках на автобусных остановках. Идет ремонт бордюров, тротуаров, готовится замена перильного и барьерного ограждения. По завершении этих работ подрядчику останется нанести горизонтальную дорожную разметку. И, разумеется, пройти процедуру лабораторных испытаний качества асфальтобетона, использованного при проведении ремонта.