Главной темой августовской пленарки Законодательного собрания Прикамья станет бюджет

17:28 | 14.08.2018

На этой неделе возобновится пленарная деятельность краевого парламента. 16 августа состоится заседание, которое откроет осеннюю сессию.



По традиции председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих обозначил в своем блоге не только главные темы предстоящей пленарки, но и направления работы в ближайшие месяцы: «Основная задача осени — работа над бюджетом региона на будущую трёхлетку. Главный финансовый документ поступит в Законодательное собрание 1 октября. Но уже сейчас в повестке заседания вопросы, связанные с внесением изменений в законодательные акты, которые регламентируют бюджетный процесс и межбюджетные трансферты. Новелла регионального бюджетного законодательства связана с передачей полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений органам местного самоуправления районов. Если ранее дотации осуществлялись из регионального фонда финансовой поддержки поселений, то после принятия закона средства будут поступать в районные фонды поддержки поселений».



Как отмечает Валерий Сухих, схема дотирования городских округов останется прежней: они будут финансироваться напрямую из краевого бюджета. А дотации на «выравнивание» поселений будут рассчитываться в районах с учетом особенностей каждой территории.



«Главная цель при этом — повышение эффективности управления на местном уровне. Соответствующие изменения предложено внести и в закон о методике распределения межбюджетных трансфертов», — отмечает спикер краевого парламента.



Далее планируется обсудить еще один законопроект, связанный с финансовой обеспеченностью муниципальных образований. Он касается предоставления субсидий на реализацию программ по развитию преобразованных муниципалитетов. Их объем, по прогнозным оценкам, в 2019 году составит порядка 200 млн рублей. Эта мера направлена на стимулирование объединительных процессов в территориях.



Важным вопросом станет корректировка перечня источников формирования краевого дорожного фонда: «Доходы от денежных взысканий за нарушение правил дорожного движения станут теперь целевыми и могут быть использованы только на финансирование дорожной деятельности, ремонт и строительство местных и региональных дорог». Соответствующие изменения в краевые законы о дорожном фонде и о бюджетном процессе должны вступить в силу с 1 января 2019 года.



Кроме того, в бюджетный блок на предстоящем пленарном заседании войдет вопрос об изменениях в бюджет текущего года. Соответствующие предложения внес в краевой парламент глава региона. Согласно законопроекту, доходы краевого бюджета могут быть увеличены более чем на 1,44 млрд рублей — за счет роста поступлений налога на прибыль организаций и средств из федерального резервного фонда. Эти дополнительные средства предложено направить на увеличение дорожного фонда, на реконструкцию здания детской городской больницы в Березниках в рамках программы «Качественное здравоохранение» и другие объекты, на программы «Образование и молодежная политика» и «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края».