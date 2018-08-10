Владелец обанкротившегося ЗАО «Промлизинг» проиграл в апелляции спор о взыскании с него 63 млн рублей

17:24 | 14.08.2018

Пермский бизнесмен Андрей Маев, бенефициар обанкротившегося ЗАО «Промлизинг» и бывший соучредитель прикамского колхоза «Нива», не смог добиться в апелляционной инстанции пересмотра решения о взыскании с него 63 млн рублей. Деньги взыскиваются в пользу ИП Светланы Хакимовой. Она предоставила заем предприятию, который не был возвращен. Поручителем по договору выступал Андрей Маев.



Решением Дзержинского районного суда в 2015 году с него взысканы те самые 63 млн рублей. Требования о возврате денежной суммы также были утверждены третейским судом в декабре 2015 года, а получение 1,2 млн рублей процентов, набежавших за время непогашения долга, — арбитражным судом Пермского края. При этом в октябре 2016 года Андрей Маев был признан банкротом, и долг перед Светланой Хакимовой включен в реестр требований кредиторов должника.



В начале 2018 года г-н Маев попытался добиться в Дзержинском районном суде пересмотра старого решения, но получил отказ. Результаты разбирательства бизнесмену не удалось обжаловать. 8 августа краевой суд поддержал позицию нижестоящей инстанции.



По мнению юристов, затягивая судебные споры, г-н Маев пытался в отсутствие каких-либо правовых и фактических оснований уклониться от исполнения установленных правоприменительными актами обязательств по погашению долга.