18-летнюю пермячку обвиняют в убийстве новорожденного ребенка

17:14 | 14.08.2018

В Дзержинском районе Перми закончено расследование уголовного дела по обвинению 18-летней гражданки Киргизии в убийстве собственного новорожденного ребенка, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По версии следствия, в конце июня в своей квартире, без медицинских работников и посторонних лиц, молодая пермячка родила зрелого, доношенного, живого и жизнеспособного мальчика. Не желая быть матерью вне брака, сразу после родов она умышленно нанесла ребенку множественные удары отверткой. Младенец скончался на месте.



Уголовное дело передано в суд.