В Перми рассмотрят концепцию комплексного благоустройства Компроса

16:49 | 14.08.2018

На ближайшем Градсовете рассмотрят концепцию комплексного благоустройства Комсомольского проспекта. Заседание состоится 17 августа в 14:00 по адресу: улица Ленина, 23 (администрация Перми, первый зал).



На обсуждение будут вынесены концепции комплексного благоустройства Компроса и развития улицы Пермской, а также проект строительства храма в честь Иверской иконы Божией Матери по адресу: шоссе Космонавтов, 48, в Дзержинском районе Перми.



В состав Градсовета входят специалисты сферы городского планирования, экологии, представители предприятий коммунального комплекса, проектных, строительных и общественных организаций, ученые, представители краевых властей, депутаты Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской Думы.



С заседания Градсовета будет вестись прямая трансляция в группе «Пермь Первая» (vk.com/gorodpermru).