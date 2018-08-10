В субботу в Прикамье отметят Хлебный Спас

16:41 | 14.08.2018

18 августа в парке культуры и отдыха п. Октябрьский в рамках краевого проекта «59 фестивалей 59 региона» состоится IX краевой праздник Хлебный Спас.



Пожалуй, ни один праздник не может передать атмосферу народных гуляний столь же ярко, как Хлебный Спас. Праздничная программа пройдет на десяти творческих площадках одновременно. В течение всего дня в парке и на стадионе будут организованы развлекательные программы на любой вкус и возраст. Свои «визитки» в виде торговых палаток представят участники конкурса «Хлебная слобода» — поселения района. Здесь же пройдет конкурс скульптур «Соломенное чудо».



На краевой выставке хлебобулочных изделий «Лучший пекарь — 2018» мастера-профессионалы представят на суд зрителей свои шедевры: булки, рогалики, караваи, бублики и батоны, пироги, разные хлебные композиции — все это можно будет не только увидеть, но и купить. Кондитеры проведут мастер-класс «С пылу с жару», все желающие смогут проявить свои кулинарные способности.



Всем, кто заглянет на площадку «Музей под открытым небом», будет предложено на свежевспаханном поле посеять озимые, убрать спелую рожь и связать в снопы, намолоть муки на жерновах, испечь хлеб, принести воды из колодца, напилить на козлах дров, напечь блинов, попить чаю самим и угостить родных и друзей.



Участники площадки «Истоки обрядов» окунутся в историю, ведь праздник веретена — это древняя народная традиция, в которой монотонный труд сопровождается пением, присказками, частушками, загадками, танцами. В конкурсе на самую тонкую и ровную нить посоревнуются не только бабушки, но и молодежь. Местный обряд купания ребенка в бане, колыбельные песни, наречение имени новорожденному — все это можно увидеть на празднике зыбки.



Разнообразием работ привлекает выставка-ярмарка «Чародеи». Народные мастера представят авторские изделия народных промыслов и ремесел и декоративно-прикладного творчества. В рамках конкурса «Фотосушка» продемонстрируют свои работы художники и фотографы. Для взрослых и детей пройдет мастер-класс «Наши руки не для скуки».



Более 150 участников из 16 районов Прикамья и соседних регионов, людей увлеченных и одаренных, соберет фестиваль «Играй, гармонь! Звени, частушка!». Зрителей также порадуют выступлением профессионалы высочайшего класса — ансамбль «Вечерка» им. А. Заволокина из Новосибирска. В гости приедут аниматоры из г. Перми с программой «Сто затей для друзей». Здесь же пройдет мастер-класс по лепке из соленого теста «Мукосолька». Будут работать детские кафе, батуты, аттракционы и организовано катание на лошадях.



Особую атмосферу празднику придаст «Молодежный mix», в рамках которого пройдут акции «Чистый праздник», «Голос планеты», «Оставь свой след на Октябрьской земле», мастер-класс по твистингу. Программу закроет фестиваль эстрадных исполнителей «Вечерний звездопад», который предоставит возможность самодеятельным артистам реализовать свой творческий потенциал, а зрителям — насладиться музыкой в «живом» исполнении и потанцевать.



Завершится праздник ярким фейерверком.