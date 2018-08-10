Завтра в столице Прикамья пройдут три ярмарки вакансий

16:32 | 14.08.2018

Ярмарки вакансий состоятся 15 августа в Кировском, Мотовилихинском и Индустриальном районах. Пермяки смогут ознакомиться с такими вакансиями, как маркетолог, почтальон, инженер.



Так, с 10:00 до 12:00 в Кировском отделе Центра занятости населения Перми (улица Байкальская, 3/2) пройдет ярмарка вакансий двух работодателей: ООО «Бонифаций» представит вакансии продавца-консультанта, менеджера по продажам и маркетолога, а АО «Элар» — оператора ПК (работа на дому).



В Индустриальном отделе городского центра занятости (улица Карпинского, 101а) свои вакансии с 10:30 до 12:00 предложит ООО «Строительная компания «Монтажгарант»: начальника и мастера цеха, электрогазосварщика, инженера в отдел подготовки производства, слесаря по сборке металлоконструкций.



Также ярмарка пройдет c 15:30 до 16:00 в Мотовилихинском отделе службы занятости (улица 1905 года, 1). Все желающие, в том числе подростки в возрасте от 16 до 18 лет, смогут ознакомиться с вакансиями ФГУП «Почта России» — почтальон и оператор связи.



В июле Центр занятости населения Перми помог найти работу 1056 горожанам, с начала года — 8065 пермякам. В начале августа в банке вакансий насчитывалось 7949 свободных рабочих мест.



Услуги по профориентации с начала года получили 8406 человек, 705 безработным пермякам оказана государственная услуга по психологической поддержке, 924 — по социальной адаптации на рынке труда.



На профессиональное обучение были направлены 558 человек из числа безработных, а также 117 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и 36 пенсионеров.



В целом уровень регистрируемой безработицы на начало августа в Перми составил 0,57 % к численности экономически активного населения, что ниже уровня безработицы в целом по Пермскому краю (в 1,2 %).