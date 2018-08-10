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Пермь: новости дня


15:57 | 14.08.2018

Закончена приемка пермских образовательных учреждений к учебному году

С 16 июля проверено 277 образовательных учреждений: 131 детский сад, 129 школ и 17 учреждений допобразования.

Прием учебных заведений осуществляли районные межведомственные комиссии, в состав которых входили специалисты городского департамента образования, МЧС и МВД России, представители Росгвардии и Федеральной службы безопасности.

В ходе приемки было проведено полное обследование территории и всех помещений образовательных учреждений: классов, актовых и спортивных залов, пищеблоков, помещений чердаков и подвалов, проверена целостность ограждений, наличие в образовательных учреждениях автоматических систем оповещения при пожаре, систем видеонаблюдения и тревожной кнопки.

Напомним, что в этом учебном году запущен пилотный проект кластера безопасности. В проект вошли школы № 55, № 111, «Мастерград» и «Мультипарк», а также детские сады № 203, № 407, «Конструктор успеха» в микрорайонах Пролетарский, Железнодорожный и Акуловский. Охранные услуги здесь будут оказываться одним лицензированным частным охранным предприятием, что обеспечит эффективный контроль всех систем безопасности и незамедлительное реагирование при возникновении внештатных ситуаций. При положительных результатах внедрения этого проекта новый кластерный принцип организации безопасности образовательных учреждений получит распространение и в других микрорайонах города.

Отметим, что подготовка к новому учебному году активно идет на строящихся объектах, например в школе № 59. Завершаются ремонтные работы в лицее № 10, в гимназии № 2 уже установлен вентилируемый фасад. Приятным подарком для учащихся школы № 135 к новому учебному году станет спортивный стадион. На нем будут размещены беговая дорожка с прыжковой ямой, универсальные баскетбольно-волейбольная и тренажерные площадки, а также футбольное поле. Объект будет сдан в конце августа.

© «Вечерние Ведомости»

 


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