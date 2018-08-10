В этом году в Перми снесено 45 аварийных домов

15:48 | 14.08.2018

В Перми продолжается снос расселенных аварийных домов. Люди, проживавшие в них, получили новое жилье.



Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, аварийный жилищный фонд расселяется для создания комфортных и безопасных условий проживания горожан — люди переезжают в новые квартиры. 28 домов снесено силами муниципального предприятия «Полигон». Среди них дома по адресам: улица Смирнова, 45, 47, улица Зарайская, 12, улица Домостроительная, 31, улица Архиерейка, 26, улица 2-я Дачная, 2, Левшинская, 26, 28, Калинина, 43, и другие. Кроме того, 6 аварийных домов снесено за счет инвесторов. Также дома демонтируются по заказу управления.



В ближайшее время подрядная организация снесет еще 3 аварийных дома по улице Труда, 61, улице Карпинского, 124, и шоссе Космонавтов, 321.



В планах управления жилищных отношений до конца 2018 года снести еще 10 многоквартирных домов.



До конца года планируется расселить еще более 9 тысяч кв. метров аварийного жилья.



Ежегодно администрация Перми выделяет на расселение аварийных домов порядка 1 млрд рублей. В 2017 году в новые квартиры переехало 788 семей. Неприглядные пустующие бараки идут под снос, освобождая место под новую застройку или благоустройство.



Площадь расселенного по итогам 2017 года жилья составила 26 530,85 кв. метра. Введен в эксплуатацию второй муниципальный дом по улице Баранчинской, принято решение о строительстве третьего. Однако столь масштабную задачу (в Перми необходимо расселить порядка 365 тысяч кв. метров ветхого и аварийного жилья) муниципалитету не решить только своими силами, и поэтому необходимо продолжать плотную совместную работу с федеральным правительством и правительством Пермского края. Первым результатом этой работы стало выделение в 2018 году 220 млн рублей из краевого бюджета на расселение аварийного жилья в городе Перми.