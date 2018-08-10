В Перми началась сборка трамвайных путей на Уральской

15:10 | 14.08.2018

Ремонт улицы Уральской в Перми ведется в круглосуточном режиме. Сейчас подрядная организация приступила к сборке рельсошпальной решетки со стороны улицы Крупской.



Подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» приступила к капитальному ремонту улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки с 1 июля. За это время проложен коллектор ливневой канализации, выполнены работы по устройству сети дождевой канализации, проведены работы по разбору дорожной одежды. В настоящее время ведутся работы по устройству дорожной одежды с левой стороны на участке от улицы Братьев Вагановых до улицы Розалии Землячки, а также ведутся работы по частичному благоустройству тротуаров и на сетях связи.



Согласно графику производства работ запустить трамвайное движение планируется с начала сентября. Так, подрядная организация начала работы по сборке рельсошпальной решетки на участке от улицы Крупской в сторону улицы Розалии Землячки.



Капитальный ремонт улицы Уральской включает комплекс работ: переустройство инженерных коммуникаций – водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, замену системы наружного освещения, линии электроснабжения, устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия.



Кроме того, капитальный ремонт улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки предполагает переустройство трамвайных путей и замену контактной сети. Для обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов запланировано обустройство посадочных площадок на совмещенных трамвайных остановках по аналогии с улицей Ленина и улицей Максима Горького и расширение проезжей части.