В Прикамье открывается горячая линия для родителей школьников

13:34 | 14.08.2018

Детский омбудсмен открывает горячую телефонную линию по вопросам приема детей в школы. До конца августа жители Перми и края могут получить консультацию или рассказать о проблемах с приемом детей в школу, причем не только первоклассников.



На вопросы будут отвечать специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. Горячая линия работает по будням с 9.00 до 18.00 до конца августа. Телефоны: 8 (342) 235-15-11, 8 (342) 235-15-19.