В Перми временно изменилась схема движения автобуса № 14

13:01 | 14.08.2018

С 14 августа автобусный маршрут № 14 в направлении микрорайона Юбилейный будет следовать по улицам Луначарского, Сибирской, Белинского, Чернышевского и Южной дамбе, в обратном направлении — по Южной дамбе, улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Екатерининской.



Также до 24 августа ограничено движение транспорта через пересечение улиц Революции и Николая Островского. При этом выезд с улицы Островского на перекресток с улицей Революции в обоих направлениях возможен только направо. Также по улице Революции со стороны улицы 25 Октября организована дополнительная полоса для движения транспорта по автостоянке вдоль дома № 18. Ограничение для движения пешеходов через проезжую часть улицы Революции напротив ТРК «Семья» сохранится.



Ограничения связаны с реконструкцией тепловой сети. Работы проводит ООО «ПСК». Кроме того, напомним, что в связи с ограничением движения с 9 по 24 августа автобусные маршруты № 4, 36, 61 и 67 в направлении Средней дамбы от улицы Пушкина перенаправлены по улицам Сибирской и Революции. Также автобусный маршрут № 33 в направлении Средней дамбы от улицы Луначарского перенаправлен по улицам Сибирской и Революции. Кроме того, автобусный маршрут № 63 следует по улицам Сибирской и Революции. В обратном направлении движение автобусов осуществляется без изменений.



Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.



Энергетики приносят извинения у жителей за вынужденный дискомфорт и напоминают: обновление тепловых сетей необходимо для надежной подачи тепловой энергии в период максимума нагрузок — в отопительном сезоне.