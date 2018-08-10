В Перми пройдет фестиваль «Гений места»

12:49 | 14.08.2018

С 23 по 26 августа в Перми пройдет второй фестиваль «Гений места», объединяющий темы городской и книжной культуры, путешествий и гастрономии.



Программа фестиваля включает в себя лекционную, выставочную, детскую, музыкальную и деловую части. Спикерами фестиваля станут генеральный продюсер фильма «Тобол» Олег Урушев, лингвист, доктор филологических наук и профессор НИУ ВШЭ Максим Кронгауз, автор первого перевода «Властелина колец» Александр Грузберг, актер и сценарист Станислав Тляшев и другие. Мероприятия дополнит книжная ярмарка от ведущих российских издательств, а пермские краеведы Владимир Гладышев и Милана Федорова проведут авторские экскурсии по Перми.



В деловой части фестиваля примут участие представители федеральных, региональных и муниципальных структур, работающих в сегменте развития внутреннего туризма. Дискуссии и рабочие секции будут проходить по направлению гастрономического туризма и брендинга территорий.



Вход на все мероприятия фестиваля – свободный. Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля geniusfest.ru. Мероприятия пройдут на площадках частной филармонии «Триумф», библиотеки им. А.М. Горького и комплекса «Лето Парк».



Фестиваль состоится при поддержке администрации губернатора Пермского края, министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время».



Напомним, первый фестиваль «Гений места» состоялся 30-31 мая 2015 года. Тогда за два дня гостями фестиваля стали около 8 000 человек.