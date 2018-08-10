В Прикамье возросло число несчастных случаев при пожарах и на воде

12:26 | 14.08.2018

Вопросы безопасности и охраны здоровья детей в летний оздоровительный период обсуждались 9 августа в ходе совместного совещания главного федерального инспектора Сергея Половникова с руководством Главного управления МЧС России по Пермскому краю и встречи с руководителем регионального управления МЧС Андреем Бабинцевым.



В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в Пермском крае этим летом наблюдается рост количества пожаров в жилом секторе, увеличилось число пострадавших и погибших при пожарах. Также стало больше несчастных случаев на воде (основное количество утонувших пришлось на июль). Особую тревогу вызывает статистика детской гибели. С начала текущего года при пожарах и на воде в общей сложности погибли шестнадцать детей и подростков до 16 лет.



Основной проблемой несчастных случаев на воде, помимо безнадзорного купания несовершеннолетних, является неумение детей плавать. В Пермском крае в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011–2015 годы» реализовывался региональный проект «Массовое обучение плаванию учащихся 3-х классов». В ходе встречи с главным федеральным инспектором было принято решение выйти на правительство края с инициативой пролонгации данной целевой программы.



В ходе рабочей встречи Сергея Половникова с Андреем Бабинцевым были затронуты вопросы оперативного оповещения и реагирования.



— В настоящий момент на контроле находятся следующие основные задачи, — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев, — это выполнение плана устранения недостатков по приему в эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112, мероприятий по дальнейшему ее развитию и совершенствованию, работы по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и утверждение плана мероприятий «Дорожная карта» с определением источников финансирования по построению и развитию АПК «Безопасный город».



Сергей Половников отметил, что вопросы, направленные на стабилизацию оперативной обстановки, связанной с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, будут включены в повестку межведомственного совещания с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Прикамья. В рамках подготовки к совещанию с руководителями ТОФОИВ региональному управлению МЧС дано поручение подготовить предложения по проведению дополнительных профилактических мероприятий по недопущению пожаров и происшествий на воде в регионе с привлечением органов исполнительной власти Пермского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.



Также спасателям рекомендовано вынести на совещание инициативу по созданию на территории муниципальных образований Пермского края «Института старост».