Победитель «Молодежного резерва» займется цифровизацией Прикамья

12:19 | 14.08.2018

Победитель конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2018» по направлению «Цифровизация» Дмитрий Бородин с 6 августа приступил к работе в ГБУ ПК «Центр информационного развития Пермского края». Он занял должность руководителя проектов в области IT отдела отраслевых проектов управления отраслевой автоматизации. Дмитрий будет заниматься проектом развития существующей информационной системы «Электронный офис руководителя» (ЭОР).



«Из ближайших планов в целях «набивания руки» и «понимания системы» буду заниматься приведением в соответствие федеральному плану оснащения всех бюджетных учреждений бесплатным доступом в интернет посредством технологии Wi-Fi, а также автоматизацией проектной и учетной системы Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края. Конечно, продолжим развивать IT-инфраструктуру региона, применяя новые подходы и новые технологии в рамках краевой и федеральных программ цифровизации», — рассказал Дмитрий Бородин.



Напомним, с 1 августа победитель кадрового конкурса по направлению «Цифровизация» Илья Никулин приступил к работе в ГБУ ПК «Центр информационного развития Пермского края». Он занял должность начальника отдела поддержки финансовых систем управления отраслевой автоматизации. С 16 июля еще один победитель этого направления, Роман Грибков, трудоустроен в должности ведущего аналитика отдела методической и технической поддержки информационно-коммуникационных систем управления отраслевой автоматизации. С этого же дня победитель по направлению «Образование» Никита Федосеев приступил к работе в администрации города Лысьва Пермского края. Никита занял должность начальника управления экономики администрации города Лысьва.



Всего в первом конкурсе на территории края приняли участие 1053 человека. Из них 228 прошли интеллектуальный тест, 120 прошли во второй этап. Призерами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев.