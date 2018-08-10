Пермякам напоминают о правилах отдыха у воды

17:35 | 13.08.2018

В Перми сохраняется теплая погода. Специалисты Пермской городской службы спасения напоминают взрослым о необходимости следить во время отдыха у воды за детьми и самим соблюдать элементарные правила безопасности.



Так, спасатели еще раз обращают внимание горожан на то, что отдыхать нужно на специально организованных пляжах. Запрещается заходить в воду в нетрезвом виде, прыгать с бортов лодок и других объектов, не предназначенных для ныряния, кататься на водном транспорте вблизи места купания людей. Во избежание шока или судорог от переохлаждения, учитывая то, что температура воды может быть достаточно низкой, заходить в воду следует постепенно.



Детей до 7 лет включительно необходимо обеспечить спасательными жилетами или нарукавниками и не оставлять их без присмотра. Нельзя разрешать купаться ребенку в воде до появления «гусиной кожи». Общее время пребывания в воде не должно превышать 10-15 минут. Также специалисты советуют родителям систематически проводить разъяснительную работу с ребятами о мерах предосторожности.