В Добрянке отремонтированы четыре дороги по проекту «Безопасные и качественные дороги»

16:50 | 13.08.2018

В Добрянке сданы четыре дорожных объекта, отремонтированных в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая длина четырех отремонтированных участков по ул. Трудовые Резервы, ул. Воробьева, ул. Куйбышева и ул. Энгельса составила 3 640 метров.



На участках выполнены работы по фрезерованию старого слоя асфальта, частичной замене грунта основания в местах образования пучин, укладке асфальтобетонного покрытия. Кроме того, на ул. Трудовые Резервы выполнены работы по обустройству тротуара с установкой бордюрного камня вдоль обеих сторон.



Специальная комиссия провела обследование объектов, проверила наличие дорожных знаков, пешеходных переходов. Замечаний в ходе проверки не поступило. По каждому из четырех объектов членами приемочной комиссии подписан акт приемки.



Напомним, на реализацию федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году будет направлено более 2 млрд рублей, из них 1 млрд рублей – средства федерального бюджета.