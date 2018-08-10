Пермяков приглашают на автомобильный квест и танцевальный баттл

16:28 | 13.08.2018

К 80-летию Мотовилихи в краевой столице пройдут автомобильный квест и танцевальный баттл. Мероприятия состоятся 24 и 28 августа. Заявки на участие можно отправлять до 20 и 23 августа.



24 августа в Перми состоится автомобильный квест «Настоящий детектив», посвященный 80-летию Мотовилихинского района. Организатор — Совет работающей молодежи при администрации Мотовилихи, квест проводится при поддержке отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации района.



Он проходит уже третий год подряд и каждый раз набирает новые обороты — сюжеты становятся интереснее, а команд, желающих принять участие, больше. На этот раз участникам необходимо будет раскрыть целое преступление, совершенное в районе.



Начало квеста в 20:00, окончание — около 02:00. Принять участие могут как команды от предприятий, так и просто сборные молодежи. Для этого необходимо направить заявку по установленной форме на адрес электронной почты klepigr@bk.ru до 20 августа.



Также в августе впервые пройдет молодежный конкурс — танцевальный баттл среди старшеклассников, посвященный 80-летию района. Мероприятие проводится по инициативе Совета старшеклассников Мотовилихинского района при поддержке отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации района и детско-юношеского центра «Антей».



Баттл пройдет в три этапа, в первом команды должны будут представить себя и показать оригинальный танцевальный номер — визитку, второй этап предполагает конкурсную интерактивную программу на месте, включающую в себя задания на сообразительность, артистичность и, конечно, хореографию. Заключительным этапом станет общий флешмоб, который проведут члены уже нового состава совета старшеклассников.



Баттл состоится 28 августа в 16:00 на площадке ДЮЦ «Антей» (улица Юрша, 56а). К участию приглашаются команды от учебных заведений в составе 4–8 человек. Заявку необходимо подать до 18:00 23 августа на адрес электронной почты klepigr@bk.ru.



Телефон для справок: 260-44-30 (отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Мотовилихинского района Перми).