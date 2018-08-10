Заключена под стражу жительница Прикамья, подозреваемая в убийстве дочери

16:24 | 13.08.2018

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 18-летней жительницы Чайковского. По подозрению в совершении преступления задержана 48-летняя мать погибшей девушки. Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По данным следствия, утром 8 августа в своей квартире из личной неприязни женщина нанесла спящей дочери множественные удары топором. От тяжелых травм девушка скончалась на месте, ее тело на следующий день обнаружил брат. Мать скрылась и была задержана в Ижевске в ночь на 10 августа.



Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.