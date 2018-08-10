Пермь: новости дня
16:24 | 13.08.2018
Заключена под стражу жительница Прикамья, подозреваемая в убийстве дочери
По данным следствия, утром 8 августа в своей квартире из личной неприязни женщина нанесла спящей дочери множественные удары топором. От тяжелых травм девушка скончалась на месте, ее тело на следующий день обнаружил брат. Мать скрылась и была задержана в Ижевске в ночь на 10 августа.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
© «Вечерние Ведомости»
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