В Прикамье демонтирован торговый объект

13:00 | 13.08.2018

Под контролем судебных приставов демонтирован торговый павильон, построенный на чужой земле, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отдел судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району поступил исполнительный документ об обязании гражданина демонтировать торговый объект.



59-летний фермер решил открыть магазин для продажи собственной продукции. Мужчина планировал реализовывать мясо, яйца, молоко и домашние полуфабрикаты. Предприниматель обратился в районную администрацию и получил в аренду земельный участок для постройки торгового павильона. Ведя строительство, фермер не учел границы выделенного ему участка и занял часть территории, принадлежащую другому физлицу. Так как самовольная постройка на чужой земле является нарушением прав на владение и пользование земельным участком, суд обязал предпринимателя демонтировать незаконно построенный павильон и вернуть участку первоначальный вид.



Судебный пристав-исполнитель уведомил фермера о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что неисполнение судебного решения приведет к административной ответственности. Предприниматель не стал уклоняться от обязательств и завершил работы по демонтажу в установленный срок.