Участники пермского проекта «Умный спорт» могут выиграть беговые кроссовки

12:34 | 13.08.2018

В экстрим-парке прошел большой спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. Одной из самых популярных стала площадка, посвященная проекту администрации Перми «Умный спорт».



Напомним, проект «Умный спорт» дает возможность пермякам заниматься любимым видом спорта в каждом районе Перми, на базе 24 образовательных учреждений, на 30 спортивных дворовых площадках и открытых городских пространствах совершенно бесплатно.



В День физкультурника мастер-классы и занятия сконцентрировались в экстрим-парке. Здесь каждый желающий смог познакомиться с проектом и попробовать себя, например, в кроссфите, жиме лежа, йоге, единоборствах и других видах спорта. Также в ходе мероприятия организаторы объявили конкурс среди зарегистрированных пользователей портала «Умный спорт», главным призом которого станут фирменные беговые кроссовки.



По словам организаторов, время приобщиться к систематическим занятиям и выиграть кроссовки еще есть. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале умный-спорт.рф; подписаться на аккаунты проекта в социальных сетях Instagram (instagram.com/smartsport.rf) и «ВКонтакте» (vk.com/cleversportrf); принять участие в любой тренировке, вызове или мероприятии в рамках проекта «Умный спорт». Победителя среди мужчин и женщин определят случайным образом. Результаты будут объявлены 9 сентября на Пермском международном марафоне.



Более подробная информация об акции — в группе «ВКонтакте» vk.com/cleversportrf.