Летний читальный зал Горьковки посетили почти 5 тыс. пермяков

19:14 | 10.08.2018

Летний читальный зал на площадке перед Пермской государственной краевой универсальной библиотекой им. А. М. Горького работал с 25 июня по 2 августа. Сквозной темой стало 295-летие Перми.



Каждая неделя в читальном зале на свежем воздухе была закреплена за определенным подразделением библиотеки. Например, специалисты отдела литературы по искусству представили «Пермь литературную», «Пермь спортивную» и «Пермь детскую».



Большим спросом у читателей пользовались издания о футболе — не только мировом, но и местном. Пермяки полюбили читать свежие газеты и журналы в тени ярких зонтиков у Горьковки. На площадку перед библиотекой приходили семьями, тут было много интересного и для детей: книжки-раскраски, сказки пермских писателей. Центром притяжения для юных пермяков стал единственный в крае «библиомобиль» — комплекс информационно-библиотечного обслуживания. Внутри можно было листать увлекательные энциклопедии и смотреть мультфильмы. Всего в нынешнем сезоне в «Летнем читальном зале» побывали 598 детей. Общее количество взрослых — 4 141.



Неизменным успехом у пермяков пользовалась акция «Книга в подарок», горожане с удовольствием забирали домой приглянувшиеся книги. В общей сложности Горьковка раздала 2030 изданий.