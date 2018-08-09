Пермь: новости дня
18:54 | 10.08.2018
Представлен проект реконструкции автомобильной трассы Березники–Соликамск
Данный проект является продолжением программы реконструкции автодороги Кунгур–Соликамск. В процессе его проектирования были предложены два важных технических решения, направленных на повышение удобства и безопасности автомобилистов, а также жителей Березников и Соликамска.
Во-первых, в районе пересечения проектируемой автодороги с дорогой Березники – Дурино, являющейся вторым въездом в Березники, предлагается устройство двухуровневой транспортной развязки. На решение проектировщиков повлияли данные мониторинга интенсивности движения транспорта в данном узле: сегодня в сутки здесь проходит до 14 тыс. автомобилей. Спроектированная развязка позволит в будущем напрямую попадать в центр Березников по альтернативному въезду. Кроме того, это снизит транзитную нагрузку со стороны большегрузного транспорта на город, так как на этом въезде расположены подразделения крупных промышленных предприятий Верхнекамья. Развязку предполагается сделать максимально компактной в ширину.
Второй вопрос – реконструкция полуторакилометрового участка от границы проектных работ до границы жилой территории Соликамска. Здесь потоки пересекаются: часть транспорта уходит в направлении Чердыни и Красновишерска в обход Соликамска, а часть транспорта направляется в центр города. В настоящее время этот участок является крайне напряженным с точки зрения безопасности движения и скорости потока. С учетом этого проектировщиком предложено построить дорогу Березники – Соликамск с устройством двух кольцевых пересечений. Первое – на въезде к проходным калийного комбината. Второе – в точке разделения транспортных потоков: в обход Соликамска и въезда в город. Это позволит разделить транспортные потоки, вывести из города транзитный транспорт и обеспечить безопасность движения.
Напомним, в ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонных метров мостов. Так, в 2018 году будут продолжены работы на обходе Чусового, восточном обходе Перми, обходе Куеды, дорогах Полазна-Чусовой и Частые-Бабка.
© «Вечерние Ведомости»
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