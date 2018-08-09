В Перми полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков

18:03 | 10.08.2018

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю задержали 41-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик, при котором обнаружили около 9 граммов гашиша.



Мужчина сообщил, что запрещенные вещества он приобретал у своего 34-летнего земляка. Во время очередной сделки оперативники задержали наркоторговца с поличным. При личном досмотре у него нашли около 10 граммов наркотиков.



В ходе обысков по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли 1,9 кг гашиша, расфасованного на мелкие партии и приготовленного к сбыту, а также 128 тысяч рублей. Стражи порядка установили, что денежные средства он выручил с продажи запрещенных веществ.



По всем фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.