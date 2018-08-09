Поздравление губернатора Пермского края с Днем строителя

17:07 | 10.08.2018

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Без строителей не обходится ни одна сфера жизни – будь то экономика или социальная сфера, инфраструктура или благоустройство. Каждый объект строительства – это шаг для развития и процветания Пермского края.

В регионе идет настоящий строительный бум: строятся десятки садиков, школ, больниц. Возводятся жилые микрорайоны для переселения людей в Березниках. Реализуются крупнейшие инвестиционные проекты в дорожной и транспортной сферах. Идет строительство долгожданного зоопарка.

Конечно, не забываем про доступное и качественное жилье. В современном мире перед строительными компаниями стоят новые задачи: важно не просто возводить квадратные метры жилья, но и создавать рядом необходимую инфраструктуру и современную среду – детские сады, школы, игровые и спортивные площадки. Мы ценим усилия застройщиков делать жизнь людей комфортнее и лучше, и полностью в этом вас будем поддерживать.

От лица всех жителей края и себя лично благодарю вас за созидательный труд, за профессионализм и преданность профессии строителя. Желаю вам новых успехов и свершений в работе и жизни, счастья и благополучия.

С праздником!

С уважением,

губернатор Пермского края М. Г. Решетников