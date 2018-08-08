Эффективность медицинской помощи – на контроле ОНФ

16:44 | 9.08.2018

Выездное совещание представителей ОНФ по вопросам работы детского стационара в селе Белоево Кудымкарского района привело к важным результатам.



В выездном совещании приняли участие сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Законодательного собрания Пермского края Дарья Эйсфельд, заслуженный врач РСФСР, член общественного совета министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Виталий Козловский, заместитель министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехина, главный врач больницы Коми-Пермяцкого округа Сергей Лопатин. А также представители прокуратуры, органов местного самоуправления, медицинского сообщества и инициативная группа жителей Белоевского сельского поселения.



Главной темой рабочего совещания стало изменение режима работы детского стационара в Белоевской участковой больнице. Теперь детей с тяжелыми заболеваниями и экстренными показаниями будут направлять в окружную больницу города Кудымкар, где есть все условия: необходимое оборудование и специалисты для оказания экстренной медицинской помощи.Основной причиной беспокойства жителей, выявленной во время встречи, является неинформированность населения о причинах перевода круглосуточного стационара в окружную больницу города Кудымкар.



По мнению экспертов закрытие круглосуточного стационара, в первую очередь, связано с оптимизацией и изменениями в стандартах оказания медицинской помощи, которые определены федеральным и краевым законодательством. И при правильной организации и маршрутизации перевод круглосуточного стационара в дневной в лучшую сторону повлияет на качество и доступность оказания медицинской помощи населению. Что немаловажно, будут сохранены и рабочие места. В участковой больнице села Белоево, как и прежде, будет вестись ежедневный приём врача педиатра, врача терапевта, гинеколога, стоматолога, продолжит свою работу круглосуточный сестринский пост.



По итогам рабочего совещания эксперты ОНФ определили рекомендации по организации оказания медицинской помощи, маршрутизации и взаимодействию между Белоевской участковой больницей и окружной больницей города Кудымкар. Были даны рекомендации по взаимодействию с населением и повышению его информированности о причинах изменения режима работы стационара, а также по дальнейшей работе с медицинским персоналом, сохранения за ними существующей заработной платы и улучшения условий труда. Кроме этого ОНФ берет на контроль и передачу нового автомобиля скорой медицинской помощи Белоевской больнице.



- Главная задача оптимизации здравоохранения – организовать эффективную систему медицинской помощи, при которой учитываются интересы и потребности населения. Это подчеркивал Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. При проведении реформирования медицинского учреждения недопустимо ущемление прав жителей, тем более, детей на качественную и доступную медицину. Чиновники должны учесть замечания общественности и своевременно скорректировать свою работу, поскольку вся система здравоохранения должна работать именно в интересах пациентов, - подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, депутат краевого парламента Дарья Эйсфельд.