У пермяка за долги арестовали Land Cruiser

15:58 | 9.08.2018

Предприниматель из Александровска заключил договор на поставку обрезного пиломатериала хвойных пород стоимостью почти 4 млн рублей. Однако поставил его в меньшем объеме и, как подтвердила экспертиза, более низкого качества.



Дело было передано в суд. В добровольном порядке возвращать миллионый долг предприниматель не собирался. В целях принудительного взыскания задолженности судебным приставом был наложен арест на принадлежащий ему автомобиль Toyota Land Cruiser. Предварительная стоимость арестованного транспортного средства составила 1 млн рублей. Имущество оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования.