Пермь: новости дня
15:58 | 9.08.2018
У пермяка за долги арестовали Land Cruiser
Дело было передано в суд. В добровольном порядке возвращать миллионый долг предприниматель не собирался. В целях принудительного взыскания задолженности судебным приставом был наложен арест на принадлежащий ему автомобиль Toyota Land Cruiser. Предварительная стоимость арестованного транспортного средства составила 1 млн рублей. Имущество оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования.
© «Вечерние Ведомости»
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