Пермяки получили гранты на реализацию социальных проектов

15:21 | 9.08.2018

По результатам окружного этапа Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2018» 9 проектов из Пермского края будут представлены на федеральном этапе. Кроме того, три пермских участника получили гранты на реализацию своих социальных проектов.

Анастасия Журавлева заняла 1 место в смене «Политика и молодежное самоуправление» с проектом «Мобильный автогородок «Мой мир» и выиграла грант в размере 300 тысяч рублей. Полина Морозова также стала обладательницей 1 места и гранта в 300 тысяч рублей в смене «Поколение добра» с проектом «Поделись теплом». А Степан Серебров занял 2 место в смене «Лига труда» с проектом «Пчелка в лизинг» и получил грант в 200 тысяч рублей.

«Ребята вернулись довольными, с горящими глазами, с желанием делать добро на благо своего края. Наверно, это и есть главный итог форума. Уверена, теперь они реализуют всё задуманное», — рассказывает министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Ранее на форуме «iВолга-2018» пермские спортсмены завоевали медали в соревнованиях по парашютному спорту.