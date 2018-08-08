До конца 2018 года «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выпустит в водоёмы Прикамья более 400 тысяч мальков судака и стерляди

14:54 | 9.08.2018

С июля по октябрь пермские нефтяники проведут выпуск молоди рыбы в Камское и Воткинское водохранилища.



В 2018 году «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в рамках выполнения экологической программы выпустит в реки и водохранилища Пермского края 420 тысяч мальков судака и стерляди. 123 тысячи мальков стерляди попадут в Воткинское водохранилище в Нытвенском районе и в Камское водохранилище в районе деревни Буй уже 30 и 31 июля. Выпуск судака специалисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместно с сотрудниками Института речного и озёрного рыбного хозяйства и представителями надзорных органов планируют на октябрь.



Поставщики рыбы определяются с помощью конкурсных процедур и должны иметь разрешения и лицензии Росрыболовства. Транспортировка рыбы проходит в особых условиях: температура воды в контейнерах для перевозки и водоёме в районах выпуска может различаться не более чем на два градуса. Как отмечают специалисты, рыба должна быть генетически предрасположена к местам обитания в Пермском крае.



«Главное для промышленных предприятий — осознавать ответственность перед обществом за рациональное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной экологической ситуации. Именно поэтому «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» не только следует букве закона, занимаясь искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов, но и самостоятельно проводит десятки экологических акций. Субботники, очистка берегов рек, благоустройство парков и родников, высадка цветов, кустарников и деревьев», — отметил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.