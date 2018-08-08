Энергетики «Т Плюс» в Перми продемонстрировали главные объекты реконструкции теплосетей

14:52 | 9.08.2018

В ходе пресс-тура журналисты проинспектировали ряд объектов в центре города общей протяженностью теплопроводов более 1,5 км.



Накануне состоялся пресс-тур по объектам реконструкции тепловых сетей в городе Перми, которые реализуют Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания». Журналистам продемонстрирован ход работ на ряде объектов в центральной части краевой столицы: улицах Н. Краснова, Пермской, Газеты «Звезда», Н. Крисанова, а также Н. Островского. Представители СМИ смогли задать вопросы, которые интересуют всех жителей: о сроках перекладки, технологии работ, изменениях маршрутов городского транспорта.



Как смогли убедиться журналисты, процесс реконструкции тепловых сетей находится на разных стадиях. На улицах Н. Краснова (участок Газеты «Звезда» — М. Горького длиной 325 м, диаметром 300 мм) и Пермской (участок Комсомольский проспект — Газеты «Звезда» длиной 450 м, диаметром 500 мм) работы по обновлению теплопроводов только стартовали, и сейчас здесь проводится раскопка и начинается демонтаж изношенных труб.



На улице Н. Крисанова (Ленина — Петропавловская) энергетики уже закончили монтаж современных теплопроводов в надежной пенополиуретановой изоляции длиной 220 м, диаметром 500 мм и готовятся к врезке новых участков. А на ул. Газеты «Звезда» (Ленина — Пермская) полностью завершена перекладка и монтаж участка сети длиной 175 метров с увеличением диаметра до 500 мм и идет восстановление благоустройства: готовится к укладке верхний слой асфальта, устанавливаются бордюры, асфальтируется тротуар. Всего в рамках пресс-тура было показано 5 объектов реконструкции в центре города общей протяженностью тепломагистралей 1530 метров.



Все мероприятия по подготовке тепловых сетей Перми к отопительному сезону 2018–2019 годов идут в рамках федеральной программы «Т Плюс» «Re:Конструкция». Замена «тепловых артерий» города проводится по единому стандарту: места раскопок оборудованы заграждениями для безопасности пешеходов и автолюбителей, сроки проведения работ размещены на заметных информационных баннерах. Обязательное условие — восстановление благоустройства по завершении реконструкции: подрядные организации укладывают дорожное покрытие, асфальтируют тротуары, устанавливают бордюры.



Как отметил технический директор — главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко, энергетики видят результат своих усилий. «В 2017 году в Перми было обновлено 16 км тепломагистралей, что позволило значительно снизить уровень повреждаемости теплопроводов и число обращений граждан. В планах на 2018 год — перекладка еще 10 километров, плюс 16 километров тепловых артерий будет отремонтировано».



В ходе общения с журналистами было особо отмечено, что энергетики просят горожан с пониманием отнестись к вынужденному дискомфорту от временно перекрытых улиц. Батареи для обогрева квартир и кран с горячей водой есть в каждой квартире, поэтому летние ремонты теплосетей важны для всех жителей Перми, напоминают в ресурсоснабжающей компании.