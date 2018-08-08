Школьники и студенты познакомятся с сельским хозяйством Прикамья

14:43 | 9.08.2018

При поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с 13 по 17 августа 2018 года в Пермском крае пройдут профориентационные экскурсии для учеников сельских школ и студентов учебных заведений аграрного профиля.



Участники экскурсий посетят предприятие по производству и переработке молока ООО «Талицкое», по выращиванию и разведению сельскохозяйственных животных ООО «Русь», посадочных материалов, овощей закрытого и открытого грунта ООО «Агрофирма «Усадьба» и другие ведущие сельскохозяйственные предприятия региона.



Ребят ждут увлекательные экскурсии с погружением в самые интересные производственные процессы. Посещение фермы по выращиванию крупного рогатого скота, цеха переработки молока, осмотр растениеводческого комплекса — данные мероприятия нацелены на развитие и поддержание интереса школьников и студентов к аграрной сфере, желание реализовать свой потенциал в сельском хозяйстве.



Продолжением мероприятий станут агрообразовательные семинары на актуальные темы: «Агробизнес XXI века», «Современные подходы и инновационные направления в развитии АПК Пермского края и России», «Тенденции развития рынка труда в АПК», «Современный специалист в АПК», «Механизмы создания и поддержки молодежного бизнеса». Семинары пройдут с участием экспертов в области агропромышленного комплекса.