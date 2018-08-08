«Уралкалий» предлагает сброс очищенных стоков в Каму для продления работы рудника СКРУ-2

13:09 | 9.08.2018

«Уралкалий» (MOEX: URKA) обратился в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой ускорить процесс оформления разрешительных документов на сброс сточных вод с рудника СКРУ-2 в Соликамске (Пермский край) в Камское водохранилище в связи с активизацией притока рассола.

Информацию о просьбе «Уралкалия» к федеральным ведомствам разрешить сброс стоков с соликамского рудника в Каму разместил в соцсетях анонимный источник. Наличие такого обращения подтвердил Росприроднадзор.



Как сообщил «Интерфаксу» руководитель Управления Росприроднадзора по Пермскому краю Андрей Азанов, Минприроды России запросило мнение федеральных служб и агентств, в том числе и Росприроднадзора, о безопасности сброса «Уралкалием» сточных вод в водохранилище.



«Наша позиция такова, что этот сброс можно осуществить только в случае проведения мероприятий по снижению минерализации рассола, его предварительной очистки в соответствии с установленными нормативами. Сам способ утилизации стоков путем сброса в открытые водоемы разрешен, его реализация регламентирована, и «Уралкалий» просит ускорить процесс согласования, поскольку приток рассола в аварийный рудник активизировался», — сказал А. Азанов.



По его словам, компания сейчас практикует закачку рассолов в пределах предоставленного горного отвода Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, а для его утилизации в открытый водоем она должна подготовить за свой счет проект нормативов сброса водных стоков и согласовать его с природоохранными ведомствами. Отвечая на вопрос, подготовил ли «Уралкалий» такой проект, А. Азанов ответил: «К нам на рассмотрение он не поступал».



«Уралкалий» не раскрывает содержание документа.



В компании «Интерфаксу» так прокомментировали ситуацию: «Уралкалий» действительно готовил и продолжает готовить необходимые документы для обеспечения решения проблем СКРУ-2. Это постоянный процесс, продолжающийся непрерывно с 2014 года — момента аварии на руднике — и связанный с мероприятиями по поддержанию рудника в рабочем состоянии. Мы не комментируем содержание этих документов, все они носят технический характер и необходимы в рамках взаимодействия с органами власти и надзорными инстанциями. Это нормальная работа, проводимая в рамках существующего законодательства и отвечающая интересам региона присутствия компании и края в целом».



Директор Горного института УрО РАН Игорь Санфиров пояснил «Интерфаксу», что в калийной промышленности жидкие отходы утилизируются как в шламохранилища, так и путем стоков в водные объекты.



«Чем меньше закачивается рассола в шламохранилище, чем дольше рудник работает, то есть применение другого способа утилизации в виде очищенных стоков в водоем продлевает срок эксплуатации рудника», — сказал он, отметив, что «ситуация на руднике аварийная уже пятый год, но не катастрофическая».



Как сообщалось, «Уралкалий» в ноябре 2014 года приостановил работу рудоуправления «Соликамск-2» и эвакуировал персонал из-за резкого увеличения притока рассола в шахте. В районе аварийного рудника был обнаружен провал грунта. Компания начала работы по устранению последствий аварии, в том числе по закладке отработанного шахтного пространства.



Позднее приток рассола на СКРУ-2 стабилизировался, что позволило «Уралкалию» нарастить объемы закладки. Для гидрозакладки добываемая руда поднимается на поверхность, на фабрике СКРУ-2 из нее извлекается соль, которая смешивается с рассолом и подается обратно в шахту. В результате этого процесса на фабрике производится товарный хлористый калий.



Сообщалось также, что к 2020 году «Уралкалий» планирует построить два новых шахтных ствола для безопасной отработки оставшихся запасов шахтного поля аварийного рудника «Соликамск-2».



«Уралкалий» — единственный в России и один из крупнейших в мире производителей хлоркалия. Мощности компании оцениваются в 13,1 млн тонн хлоркалия в год.