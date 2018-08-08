Пермь: новости дня
13:09 | 9.08.2018
«Уралкалий» предлагает сброс очищенных стоков в Каму для продления работы рудника СКРУ-2
Информацию о просьбе «Уралкалия» к федеральным ведомствам разрешить сброс стоков с соликамского рудника в Каму разместил в соцсетях анонимный источник. Наличие такого обращения подтвердил Росприроднадзор.
Как сообщил «Интерфаксу» руководитель Управления Росприроднадзора по Пермскому краю Андрей Азанов, Минприроды России запросило мнение федеральных служб и агентств, в том числе и Росприроднадзора, о безопасности сброса «Уралкалием» сточных вод в водохранилище.
«Наша позиция такова, что этот сброс можно осуществить только в случае проведения мероприятий по снижению минерализации рассола, его предварительной очистки в соответствии с установленными нормативами. Сам способ утилизации стоков путем сброса в открытые водоемы разрешен, его реализация регламентирована, и «Уралкалий» просит ускорить процесс согласования, поскольку приток рассола в аварийный рудник активизировался», — сказал А. Азанов.
По его словам, компания сейчас практикует закачку рассолов в пределах предоставленного горного отвода Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, а для его утилизации в открытый водоем она должна подготовить за свой счет проект нормативов сброса водных стоков и согласовать его с природоохранными ведомствами. Отвечая на вопрос, подготовил ли «Уралкалий» такой проект, А. Азанов ответил: «К нам на рассмотрение он не поступал».
«Уралкалий» не раскрывает содержание документа.
В компании «Интерфаксу» так прокомментировали ситуацию: «Уралкалий» действительно готовил и продолжает готовить необходимые документы для обеспечения решения проблем СКРУ-2. Это постоянный процесс, продолжающийся непрерывно с 2014 года — момента аварии на руднике — и связанный с мероприятиями по поддержанию рудника в рабочем состоянии. Мы не комментируем содержание этих документов, все они носят технический характер и необходимы в рамках взаимодействия с органами власти и надзорными инстанциями. Это нормальная работа, проводимая в рамках существующего законодательства и отвечающая интересам региона присутствия компании и края в целом».
Директор Горного института УрО РАН Игорь Санфиров пояснил «Интерфаксу», что в калийной промышленности жидкие отходы утилизируются как в шламохранилища, так и путем стоков в водные объекты.
«Чем меньше закачивается рассола в шламохранилище, чем дольше рудник работает, то есть применение другого способа утилизации в виде очищенных стоков в водоем продлевает срок эксплуатации рудника», — сказал он, отметив, что «ситуация на руднике аварийная уже пятый год, но не катастрофическая».
Как сообщалось, «Уралкалий» в ноябре 2014 года приостановил работу рудоуправления «Соликамск-2» и эвакуировал персонал из-за резкого увеличения притока рассола в шахте. В районе аварийного рудника был обнаружен провал грунта. Компания начала работы по устранению последствий аварии, в том числе по закладке отработанного шахтного пространства.
Позднее приток рассола на СКРУ-2 стабилизировался, что позволило «Уралкалию» нарастить объемы закладки. Для гидрозакладки добываемая руда поднимается на поверхность, на фабрике СКРУ-2 из нее извлекается соль, которая смешивается с рассолом и подается обратно в шахту. В результате этого процесса на фабрике производится товарный хлористый калий.
Сообщалось также, что к 2020 году «Уралкалий» планирует построить два новых шахтных ствола для безопасной отработки оставшихся запасов шахтного поля аварийного рудника «Соликамск-2».
«Уралкалий» — единственный в России и один из крупнейших в мире производителей хлоркалия. Мощности компании оцениваются в 13,1 млн тонн хлоркалия в год.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:45 | 9.08.2018
Впервые в Пермской галерее выставка работ Павла Кузнецова
16:45 | 9.08.2018
Инспекторы ГИБДД выйдут на массовую «охоту» пьяных свердловчан
16:44 | 9.08.2018
Эффективность медицинской помощи – на контроле ОНФ
16:00 | 9.08.2018
Работа исправит: пермяк осужден за злостную неуплату алиментов
15:58 | 9.08.2018
У пермяка за долги арестовали Land Cruiser
15:50 | 9.08.2018
Китай и США стали основными торговыми партнерами Среднего Урала
15:21 | 9.08.2018
Пермяки получили гранты на реализацию социальных проектов
15:12 | 9.08.2018
Завершается капремонт аварийно опасного перекрестка в Соликамске
14:58 | 9.08.2018
«Украли сердце Кургана!» Вандалы испортили новый арт-объект в сквере на улице Мяготина
14:54 | 9.08.2018
До конца 2018 года «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выпустит в водоёмы Прикамья более 400 тысяч мальков судака и стерляди
14:52 | 9.08.2018
Энергетики «Т Плюс» в Перми продемонстрировали главные объекты реконструкции теплосетей
14:43 | 9.08.2018
Школьники и студенты познакомятся с сельским хозяйством Прикамья
13:51 | 9.08.2018
Свердловских зэков летом кормят мороженым и овощами
13:09 | 9.08.2018
«Уралкалий» предлагает сброс очищенных стоков в Каму для продления работы рудника СКРУ-2
13:06 | 9.08.2018
В Свердловской области выявлена продажа опасной для здоровья стеклоомывающей жидкости
12:55 | 9.08.2018
В аэропорту Кольцово улучшили качество сотовой связи
12:07 | 9.08.2018
На родине Ильи Гаффнера построят новый ДК
11:57 | 9.08.2018
В Кургане годовалая девочка выпала из окна. Забралась по дивану на подоконник и вывалилась
11:55 | 9.08.2018
В почве Екатеринбурга есть всё, от мышьяка до паразитов
11:41 | 9.08.2018
Пермяк пытался ввезти в Екатеринбург партию нелегальных сигарет под видом березового угля
11:29 | 9.08.2018
Дети калечат себя и гибнут. Госавтоинспекция Зауралья просит родителей не доверять своим чадам мототранспорт
10:28 | 9.08.2018
Свердловские приставы вернули покупателю трансформаторную подстанцию
10:03 | 9.08.2018
Загоревшийся в Арамиле частный жилой дом тушили всю ночь
22:33 | 8.08.2018
Паппет-шоу: в Екатеринбурге впервые состоится кукольный карнавал
21:15 | 8.08.2018
Екатеринбург в шоке: на дне Исети у Макаровского моста нашли гранату
20:37 | 8.08.2018
В Кургане произошел крупный пожар в бараке на улице Климова
19:31 | 8.08.2018
Часть временных трибун с «Екатеринбург Арены» переедет в Ирбит
18:14 | 8.08.2018
Возлюбленная обвиняемого в массовых беспорядках на Депутатской отказалась от своих показаний
18:06 | 8.08.2018
В Зауралье братья угнали автомобиль у коллеги и поехали на свидание
17:46 | 8.08.2018
Прикамские аграрии получат дополнительные средства на приобретение дизельного топлива
17:45 | 8.08.2018
Минсельхозпрод Пермского края проводит повторный отбор проектов начинающих фермеров
17:20 | 8.08.2018
План кормозаготовительной кампании в Прикамье выполнен на 71 %
17:12 | 8.08.2018
Известный свердловский депутат возглавит в регионе инициативную группу по проведению антипенсионного референдума
17:00 | 8.08.2018
Дождаться помощи от дочери удалось благодаря судебным приставам
16:58 | 8.08.2018
Смена статуса стала стимулом для погашения миллионного долга
16:46 | 8.08.2018
День физкультурника в Перми пройдет в экстрим-парке
16:43 | 8.08.2018
Предложения южноуральцев учтут при изменениях пенсионной системы