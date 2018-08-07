Минсельхозпрод Пермского края проводит повторный отбор проектов начинающих фермеров

17:45 | 8.08.2018

Документы на получение грантов будут приниматься с 20 по 24 августа включительно.



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края планирует прием документов с 20 по 24 августа включительно 2018 года от глав крестьянских (фермерских) хозяйств по направлению «Поддержка начинающих фермеров».



Максимальный размер гранта для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направления составляет не более 90 % стоимости каждого наименования приобретений, но не более 3 млн рублей, для иных видов деятельности — не более 90 % стоимости каждого наименования приобретений, но не более 1,5 млн рублей.



Начинающие фермеры могут направить средства на приобретение земель сельхозназначения, приобретение, строительство и (или) реконструкцию производственных и складских зданий, помещений, пристроек, их подключение к инженерным сетям, приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней или поросят) и посадочного материала, покупку сельхозтехники, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельхозпродукции.



Гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Право на участие в отборе на получение гранта начинающим фермерам имеет глава крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданин Российской Федерации, который зарегистрирован на сельской территории Пермского края. Его деятельность не должна превышать 24 месяцев со дня регистрации.



Весной текущего года в соответствии с критериями отобрано 25 проектов из 15 муниципальных образований. Сумма грантов составила 54,7 млн рублей (14,8 млн рублей из краевого бюджета, 39,9 млн рублей из федерального).



Всего в 2018 году на поддержку начинающих фермеров предусмотрено 86,1 млн рублей (23,2 млн рублей из краевого бюджета, 62,9 млн из федерального).



Порядок предоставления грантов утвержден постановлением Правительства Пермского края от 31.01.2018 № 48-п.