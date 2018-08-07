План кормозаготовительной кампании в Прикамье выполнен на 71 %

17:20 | 8.08.2018

В Пермском крае заготовка грубых и сочных кормов зашла в активную стадию. На сегодня план кормозаготовительной кампании выполнен на 71 %, что превышает показатель прошлого года на 15 %. Аграрии уже заготовили 19,18 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота при плане 27,14 центнера.



По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александра Козюкова, аграрии только с первого укоса заготовили достаточно грубых и сочных кормов, следующий этап — уборка зерновых. «Без учета переходящих остатков прошлого года, которые хозяйства планируют скормить в октябре-ноябре, зимний стойловый период скота в полном объеме будет обеспечен кормами. Сбалансированный рацион сельскохозяйственных животных должен оправдать наши ожидания в получении высоких объемов производства и увеличении надоев молока», — рассказал Александр Козюков.



Лидерами по темпам полевых работ стали аграрии Нытвенского района, где план заготовки выполнен на 134,65 %. Более 130 % необходимого объема грубых и сочных кормов запасли в Очерском районе, 109 % — в Пермском районе и 104 % — в Чусовском. Высоким темпам заготовки кормов способствуют погодные условия и продолжающееся в Пермском крае техническое перевооружение сельхозхозяйств.