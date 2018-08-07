Дождаться помощи от дочери удалось благодаря судебным приставам

17:00 | 8.08.2018

Пожилые люди, как и дети, являются одной из самых социально уязвимых частей общества. Зачастую, чтобы защитить их права, во взаимоотношения отцов и детей приходится вмешиваться судебным приставам.



Закон обязывает оказывать финансовую помощь не только родителей, но и детей, чьи отец или мать в силу разных обстоятельств не в состоянии обеспечить себя.



Судебные приставы по Суксунскому и Ординскому районам УФССП России по Пермскому краю уведомили девушку о необходимости выплачивать алименты на содержание ее нетрудоспособного родителя. Размер выплат составил ¼ от прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае с индексацией пропорционально увеличению установленного законом прожиточного минимума. Проще говоря, дочь должна была ежемесячно перечислять чуть более 2000 рублей.



Девушка приходила на прием к судебному приставу, заверяя, что не собирается уклоняться от алиментных выплат. К сожалению, ее намерения так и не воплотились в жизнь. Вносить даже незначительные по современным меркам суммы она не спешила. Однако после очередного визита приставов и перечисления принудительных мер за неуплату алиментов, а именно ограничения в праве выезда за пределы России, а также в праве управления транспортным средством, ей пришлось осознать необходимость совершения выплат в пользу родителя, находящегося в стесненных жизненных условиях.

Задолженность она погасила в полном объеме. Теперь судебные приставы будут контролировать ежемесячные алиментные выплаты.