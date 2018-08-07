Смена статуса стала стимулом для погашения миллионного долга

16:58 | 8.08.2018

После возбуждения уголовного дела руководитель пермской организации выплатила задолженность в полном объеме.



В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с ООО «Элегия» задолженности в размере более 1,5 млн рублей в пользу Департамента земельных отношений Администрации г. Перми.



ООО «Элегия» на протяжении длительного периода времени не вносило арендную плату за пользование земельным участком в Свердловском районе г. Перми, на котором находится ряд объектов принадлежащей ему недвижимости. Учитывая то, что организация сэкономила на обязательных платежах, Департамент земельных отношений обратился с иском в суд о взыскании с юридического лица неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.



Несмотря на то, что должник располагал необходимой суммой и имел реальную возможность погасить задолженность, исполнять свои финансовые обязательства ООО не торопилось. Судебный пристав неоднократно предупреждал директора организации об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, но за два года была выплачена лишь треть долга, в связи с чем дознавателем службы было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ.



В ходе предварительного расследования, получив статус подозреваемой, руководитель ООО «Элегия» нашла средства и выплатила задолженность в полном объеме.