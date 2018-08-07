День физкультурника в Перми пройдет в экстрим-парке

16:46 | 8.08.2018

В ближайшую субботу, 11 августа, Россия отметит День физкультурника. Главной площадкой праздника в Перми станет экстрим-парк на ул. Екатерининской, 225а.



День физкультурника, который в этом году проводится в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время», начнется утром с турниров по мини-футболу 5х5, баскетболу 3х3, волейболу между командами районных дворовых площадок регионального проекта «Тренер нашего двора».



В полдень начнется джем-сессия по экстремальным видам программы: Skateboarding, Aggressive in-line skating, Kick Scooter, BMX, которая продлится до 19:00.



С 14:00 стартует одна из самых азартных площадок праздника — личные соревнования по workout (абсолютный зачет среди мужчин и женщин). Приглашаем всех, кто хочет сразиться в таких троеборьях, как подтягивания на высокой перекладине, удержание «уголка» в упоре на брусьях, «выход силой» (для мужчин) и подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, «уголок» на гимнастической стенке, «пресс» на наклонной доске — для женщин.



С 15:00 на территории экстрим-парка будут организованы различные активности: мастер-классы групп уникального городского проекта «УМНЫЙ-СПОРТ.РФ». Будут представлены площадки, где в течение всего лета проводятся бесплатные физкультурно-спортивные занятия и тренировки.



В это же время пройдут инклюзивные мастер-классы по игре в бочче от Елены Трубиной, скандинавской ходьбе от Андрея Ховрина, оздоровительной гимнастике, совместные для людей с ОВЗ и инвалидностью, под руководством сертифицированных тренеров Центра адаптивного спорта Пермского края.



С 15:30 до 16:30 зрители познакомятся с таким видом современного фитнеса, как Kangoo Jumps от Тани Ломаевой.



Mix-программу на главной сцене праздника украсят DJ-set от Жени GrounD, показательные выступления спортивных федераций, фитнес-сессии, концертные номера, конкурсная программа от ведущего Дмитрия Коновалова, розыгрыши тематических призов.



В 17:00 состоится торжественная церемония вручения ведомственных наград Минспорта России и региональных наград Пермского края, документов о присвоении спортивных званий сильнейшим спортсменам, лучшим тренерам, работникам отрасли.



С 18:00 на сцене пройдет награждение по итогам соревнований праздника и массовый флешмоб, будет вручено множество спортивных мячей, футболок и других призов от партнеров и спонсоров мероприятия.



В воскресенье, 12 августа, на лыжной базе «Южный» (ул. Казахская, 71а) состоится официальный ГТО-забег по пересеченной местности в рамках первого инклюзивного trail-забега «Дух Леса». Старт будет дан в 12:00.