Энергетики «ПСК» приступают к реконструкции теплосети на улице Н. Островского

16:29 | 7.08.2018

Частичное ограничение проезда автотранспорта на перекрестке Н. Островского — Революции вводится в ночь с 9 на 10 августа.



Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» и подрядных организаций приступают к выполнению одного из главных проектов этого лета — продолжению реконструкции тепловой сети на ул. Н. Островского (Свердловский район города Перми). Новая тепломагистраль длиной 360 метров и диаметром 700 мм будет уложена на участке «ул. И. Малышева — ул. К. Тимирязева». Таким образом, обновленная тепловая сеть по ул. Н. Островского протянется от ул. Пермской до ул. К. Тимирязева, надежно обеспечив энергоресурсом жителей в отопительном сезоне 2018–2019 годов.



Напомним, реконструкция тепловой сети на ул. Н. Островского — продолжение проекта 2017 года, в рамках которого здесь было заменено почти 2 км теплопроводов. Для повышения надежности энергоснабжения применяются трубы в ППУ-изоляции с повышенным сроком эксплуатации до 25 лет. Это один из ключевых участков «тепловых артерий», по которым энергоресурс поставляется в большое количество квартир пермяков, проживающих в центре города.



Как отмечает технический директор — главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко, энергетики понимают, что работы в черте города вызывают дискомфорт для населения. «Мы приносим жителям извинения и напоминаем: обновление тепловых сетей необходимо для надежной подачи тепловой энергии в период максимума нагрузок — в отопительном сезоне. Работы в межсезонье проводятся в сжатые сроки и с минимальными отключениями подачи энергоресурса. Перекладки тепломагистралей нужны всем жителям Перми для того, чтобы в квартиры стабильно подавались отопление и горячая вода».



В 2017 году энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и «ПСК» обновили 16 км тепломагистралей в краевой столице, что позволило значительно снизить уровень повреждаемости тепловых артерий. Всего в Перми этим летом по федеральной программе «Т Плюс» «Re:Конструкция» будет переложено 8 км тепловых сетей, еще 16 км будет отремонтировано.



В связи с реконструкцией тепловой сети на ул. Н. Островского будет временно изменена схема движения транспорта:

- с 00:00 9 августа до 16 августа по улице Революции на перекрестке с улицей Н. Островского до двух полос в обоих направлениях, при этом будет полностью запрещен поворот налево с улицы Революции.

- с 00:00 17 августа до 24 августа будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Революции и Н. Островского. При этом выезд с улицы Н. Островского на перекресток с улицей Революции в обоих направлениях будет возможен только направо. Также по улице Н. Островского будет организована дополнительная полоса для движения транспорта со стороны улицы 25 Октября.



Автомобилистам рекомендовано заранее планировать свой маршрут передвижения с учетом проводимой реконструкции.



Кроме того, в связи с ограничением движения на период с 9 по 24 августа автобусные маршруты № 4, 36, 61 и 67 в направлении Средней дамбы от улицы А. Пушкина будут перенаправлены по улицам Сибирская и Революции. Также автобусный маршрут № 33 в направлении Средней дамбы от улицы А. Луначарского будет перенаправлен по улицам Сибирская и Революции. Кроме того, автобусный маршрут № 63 также будет следовать по улицам Сибирская и Революции. В обратном направлении движение автобусов будет осуществляться без изменений.



С 00:00 17 августа автобусный маршрут № 14 в направлении микрорайона Юбилейный будет следовать по улицам А. Луначарского, Сибирская, В. Белинского, Н. Чернышевского и Южной дамбе, в обратном направлении по Южной дамбе, улицам Н. Чернышевского, В. Белинского, Сибирская и Екатерининской.