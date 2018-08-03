Пермяки примут участие в развитии цифровой экономики региона

13:59 | 7.08.2018

На портале «Управляем вместе» запущен новый раздел «Цифровая экономика Пермского края». В нем зарегистрированные пользователи могут проголосовать за приоритетные проекты по пяти основным направлениям Концепции развития цифровой экономики Пермского края.

Жители региона могут выразить свое мнение о том, на что следует направить усилия краевых властей в рамках подготовки кадров для цифровой экономики, создания условий и инфраструктуры для развития ИКТ-сектора, внедрения цифровых технологий в производственной сфере, применения IT-технологий в бюджетной сфере, а также в комплексном внедрении технологий «Умного города».

Голосование будет активно до конца сентября.

Как сообщают в Министерстве информационного развития и связи Пермского края, в данном случае «Управляем вместе» выступает инструментом, с помощью которого все заинтересованные участники процесса могут принять участие в обсуждении приоритетных проектов, а также предложить собственный проект и найти партнеров для реализации. Пользователям портала предлагается рассмотреть и проголосовать за задачи и проекты, которые были определены экспертами от науки, образования, производства, ИТ-сферы и власти на Стратегической сессии по цифровой экономике. Новые предложения пройдут экспертизу проектных групп, а самые интересные и проработанные идеи будут предложены для реализации посредством краудфандинга.

Напомним, на второй стратегической сессии в мае текущего года широкому экспертному сообществу была представлена Концепция развития цифровой экономики Пермского края , которая призвана создать условия для ускоренного развития экономики и общества в Пермском крае на основе разработки и масштабного распространения информационных и телекоммуникационных технологий и услуг. Это позволит обеспечить в 2024 г. включение Пермского края в число лидеров Российской Федерации по уровню развития сектора ИКТ.

Для достижения этой цели к 2024 г. региону необходимо обеспечить приток и повышение качества кадровых, инфраструктурных, финансовых и иных ресурсов, а также стимулировать спрос на продукцию и услуги ИТ-сектора.