На «Флаэртиане» будут представлены фильмы номинанта «Эмми»

13:31 | 7.08.2018

По традиции, специальным событием «Флаэртианы» станет программа «Фильмы членов жюри». В этот раз в нее вошли: совсем недавно номинированная на премию «Эмми» ретроспектива работ Армена Хачатряна, новая картина Алексея Вахрушева о чукотских морских охотниках, история о крахе всемирно известной компании Nokia от Елены Ласкари и другие.

Председатель международного жюри Майкл Коллинз представит зрителям фестиваля две резонансные картины: буквально на днях получивший номинацию на «Эмми» фильм «Скоро рассвет» про борьбу ветеранов войны в Ираке c депрессией и разоблачение коррупции на Филиппинах «Откажись от завтрашнего дня», тоже ранее номинант «Эмми».

Ретроспектива фильмов Армена Хачатряна охватит пять известных кинолент мастера с 2006 по 2012 год, которые получили главные призы на фестивалях разных стран. Зрители увидят картины о гражданской войне в Сирии, самобытном армянском художнике, девочке-беспризорнице и трёх попытках найти своё счастье в вере, надежде и любви.

После показов режиссёры расскажут об истории создания фильмов и ответят на вопросы. Общение с ними зрители смогут продолжить во время их мастер-классов на Flahertiana Workshop. Расписание фильмов и мастер-классов будет объявлено дополнительно.