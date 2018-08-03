В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» обсудили коллективный договор

12:57 | 7.08.2018

Итоги выполнения социальных обязательств перед работниками за первое полугодие 2018 года подвели в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».



В рамках проверки выполнения обязательств работодателя по итогам первых шести месяцев проведено более 20 встреч в цехах добычи нефти и других подразделениях с руководителями предприятия и представителями профсоюзной организации. Основные вопросы, которые звучали на собраниях с коллективами, касались перспектив развития Компании, новых проектов, индексации заработной платы и расширения перечня льгот. Всего поступило более 20 предложений, зафиксированных в протоколах собраний, большая часть из которых попадет в план мероприятий по реализации.



«В любые времена наш коллективный договор остается реально действующим, в котором социальная поддержка работников, а вместе с тем и членов их семей, на самом высоком уровне. И год от года документ становится только лучше – поправки вносятся на повышение сумм и расширение перечня льгот, то есть в пользу работников, а не наоборот», - отметил Валентин Костылев, председатель объединенной первичной профсоюзной организации предприятия.



Всего по итогам работы за первое полугодие профессиональное обучение и повышение квалификации по различным программам за счет предприятия прошли 2850 человек. Компенсацию по оплате путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление получили 645 работников. За высокие показатели в работе и добросовестный труд 2 467 специалистов получили единовременную премиальную выплату к ежегодному основному оплачиваемому отпуску.



«Самое ценное, что забота о наших коллективах распространяется и на семьи нефтяников. Так, за прошедшие полгода поправили свое здоровье более 760 детей сотрудников. Приятным подарком к свадьбе для 28 нефтяников стала единовременная материальная помощь, многие берут беспроцентный целевой займ. Кроме того, на предприятии частично возмещаются затраты на детский сад, пользуются популярностью и другие компенсации», - сказал Олег Третьяков, представитель Президента ПАО "ЛУКОЙЛ" в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».



Для справки:



Впервые коллективные договоры появились в конце 18 века в Англии, стране с наиболее тогда развитой промышленностью, где также возникли и профсоюзы. Символично, что в России подобный акт впервые был заключен в нефтяной отрасли, в 1904 году в результате стачки нефтяников на бакинских промыслах. Сегодня коллективный договор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» - один из лучших в Пермском крае и Компании.