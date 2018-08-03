Для продажи автомобиля пермяк выплатил долги по алиментам

12:53 | 7.08.2018

160 тысяч рублей задолженности по алиментам были полностью выплачены пермяком, когда он осознал, что, не сделав этого, не сможет продать автомобиль.



Судебные приставы также предупредили мужчину, что в дальнейшем при отсутствии ежемесячных выплат в отношении него могут быть применены иные меры, среди которых и ограничение должников в праве выезда за пределы РФ, и привлечение злостных алиментщиков к административной, а впоследствии и к уголовной ответственности.