Начался ремонт автомобильной трассы Полазна — Чусовой

12:31 | 7.08.2018

Работы ведутся в графике, определенном техническим заданием. Срок окончания работ — октябрь нынешнего года.



Одновременно на объекте проводится фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона, укрепление обочин, восстановление существующих заездных карманов, остановочных и посадочных площадок на автобусных остановках, с ремонтом бордюров в с. Успенка.