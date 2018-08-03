Пермяки могут оставить свой след в истории

12:21 | 7.08.2018

Правоохранительные органы предлагают пермякам в целях личной безопасности пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию.



В жизни порой бывает, что люди теряют память, становятся жертвами несчастных случаев, и установить их личность становится затруднительно. Дактилоскопическая информация может оказать в этих случаях неоценимую помощь.



Когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. Кроме того, по словам экспертов, в скором времени отпечатки пальцев перестанут находиться в базах правоохранительных органов, а прочно войдут в нашу повседневность. Оформить паспорт, получить кредит — все это можно будет сделать без особых проблем, просто приложив палец и таким образом идентифицировав свою личность.



Процедура дактилоскопической регистрации не представляет опасности для здоровья и осуществляется с соблюдением всех прав и свобод человека и гражданина, установленных Конституцией. Данная процедура осуществляется на безвозмездной основе и проводится по письменному заявлению.

Всем желающим пройти дактилоскопическую регистрацию следует обращаться в отдел полиции по месту регистрации, при себе необходимо иметь паспорт.



Также заявление о проведении дактилоскопической регистрации может быть подано в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте www.gosuslugi.ru. Регистрируясь на портале, заявитель должен заполнить обязательные поля, такие как фамилия, имя, отчество, дата рождения, предоставить сведения о документах: ИНН, страховом пенсионном свидетельстве и т. п., а также электронный адрес и номер телефона. После прохождения этой процедуры в отделение связи будет направлено письмо, содержащее сведения о коде доступа на сайт. После входа в систему гражданин получает возможность подать заявку на оказание ему соответствующей услуги.