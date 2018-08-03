В Перми и Чайковском пройдет патриотический фестиваль

18:42 | 6.08.2018

17 и 18 августа в Перми и Чайковском состоится VI Международный патриотический фестиваль «Автомат и гитара — сила в братстве!». В этом году фестиваль пройдет под лозунгом «100 лет на страже Родины» и будет посвящен 100-летию Вооруженных сил и Пограничной охраны России.



На фестивале выступят группа «Каскад» (Ярославль), автор-исполнитель Михаил Калинкин (Москва), группа «Отечество» (Саранск), дуэт «Неслужебное задание» (Курган), а также специальный гость из США — ветеран войны во Вьетнаме автор-исполнитель Джон Блэк.



17 августа концертная программа пройдет в Перми, в парке имени Горького, начало в 17:00. 18 августа — в Чайковском, на площади имени П.И. Чайковского, начало в 17:00.