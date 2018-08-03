Власти Перми провели встречу с делегацией города Фучжоу

18:36 | 6.08.2018

Сегодня в ходе встречи главы города Перми Дмитрия Самойлова, председателя Пермской городской Думы Юрия Уткина с делегацией города Фучжоу (провинция Цзянси, КНР) обсуждались вопросы сотрудничества в сфере культуры и образования. Китайскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель мэра города Фучжоу господин Сю Гуои.



Глава Перми поделился с китайскими гостями опытом развития краевой столицы, рассказал о промышленном потенциале Перми, остановился на значимости сфер образования и культуры в жизни города, а также о важности подобных международных контактов.



Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин выразил надежду, что по итогам визита между городами сложатся партнерские отношения.



Господин Сю Гуои поблагодарил за теплый прием, рассказал о городе Фучжоу, выразил надежду на сотрудничество, особенно в рамках культурного обмена.



На встрече отдельно обсуждалась возможность строительства беседки в китайском стиле, передаваемой в дар Перми от города Фучжоу. Особенностью проекта является то, что все работы и расходы по доставке, проведению таможенных процедур и установке беседки китайская сторона берет на себя. В рамках встречи городскими властями было предложено рассмотреть площадку под строительство беседки на территории гимназии № 2, являющейся в Перми признанным центром изучения Востока, китайского и японского языков.



— Наши города гармонично вписываются в повестку динамичных отношений между двумя странами. Считаю, что расширение дружбы с китайскими городами нам точно на пользу, тем более что готовится визит в Китай делегации Пермского края. Думаю, что из гуманитарного может вырасти экономическое и инвестиционное сотрудничество, тем более что предложения есть с обеих сторон, в том числе и от городских властей, — отметил Юрий Уткин.



Для справки



Развитие отношений с Китайской Народной Республикой является одним из ключевых внешнеэкономических приоритетов Пермского края и Российской Федерации. Китайская Народная Республика занимает 3-е место в рейтинге стран по объему товарооборота с Пермским краем. В 2013 году запущен новый формат регионального взаимодействия «Волга — Янцзы» — между административными единицами Приволжского федерального округа и среднего и верхнего течения Янцзы. С китайской стороны в него вошли 5 провинций: Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Сычуань и город центрального подчинения Чунцин.



В 2014 году подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Пермского края и Народным Правительством Провинции Цзянси о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. С начала 2018 года Пермский край посетили шесть делегаций провинции Цзянси. Китайские партнеры проявили высокий интерес к туристическому потенциалу Пермского края. Компании Пермского края стремятся увеличить товарооборот с регионами Китая в рамках межрегионального сотрудничества, сохраняют активный темп развития университетские контакты. В сентябре 2018 года в провинции Цзянси пройдут Дни Пермского края. Дни провинции Цзянси в Пермском крае запланированы в 2019 году.