За кота ответил: житель Чайковского осужден за жестокое обращение с животным

17:47 | 6.08.2018

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, в Чайковском суд вынес приговор в отношении 61-летнего местного жителя, который жестоко расправился со своим котом.



В марте текущего года в дежурную часть территориального отдела полиции обратились местные жители и сообщили, что их сосед, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице возле их дома задушил своего кота.



В ходе проверки этот жуткий факт был подтвержден. Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.