В Соликамске двое несовершеннолетних признаны виновными в вандализме

17:32 | 6.08.2018

В мае прошлого года 17-летние подростки, гуляя по Соликамску, зашли на Центральное кладбище. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, они ударами ног повалили 2 памятника и 19 серьезно повредили.



В ходе следствия также установлена причастность одного из подростков к двум кражам и мошенничеству.



Суд одному из соучастников преступления назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Его подельнику путем сложения наказаний за совершенные им преступления и с учетом ранее вынесенного приговора суда назначено 5 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.